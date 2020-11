La Regina degli Scacchi vs The Crown: chi è più stilosa tra Diana e Beth?

Nell'ultimo periodo Netflix ci sta permettendo di assistere all'ascesa di due donne con uno stile eccezionale. Una è la nota Principessa Diana Spencer in The Crown e l'altra è Beth Harmon protagonista de La Regina degli Scacchi.

Entrambe sanno benissimo come attirare l'attenzione e hanno saputo costruirsi una particolare immagine pubblica sfruttando il potere dell'abbigliamento. Come sappiamo i look visti in The Crown ripropongono quelli realmente indossati dai membri della famiglia reale e sono stati ricreati attraverso l'ausilio di foto e video dell'epoca.

Iconica è la salopette gialla indossata da Emma Corrin nel corso di uno dei primi incontri tra Diana e Carlo, ispirata ovviamente ad un capo realmente indossato da Lady D. nel 1981. Ed è certamente molto interessante il look indossato dalla Principessa per pattinare nei corridoi di Buckingam Palace ovvero di pantaloni a quadri rosa e un pullover. Anche gli abiti del fidanzamento sono stati riproposti in maniera del tutto fedele così come alcuni degli outfit più iconici da sera come il lungo abito azzurro a balze o il meraviglioso abito rosso per andare all'Opera.

I look de La Regina degli Scacchi sono altrettanto ricercati anche se più sobri. Beth Harmon è solita indossare tailleur dai colori neutri o spesso caratterizzati dal motivo a scacchi. Elemento distintivo sono i suoi cappottini ma anche i suoi dolcevita dai colori autunnali.

