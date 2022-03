Regina del Sud su Netflix, quando esce la prossima stagione?

È arrivata ormai alla sua quinta stagione, sbarcata da pochi giorni su Netflix, Regina del Sud, diventando la serie più longeva di USA Network dopo Suits. Ma se la produzione dell'ultima stagione è stata davvero travagliata a causa dell'epidemia di Covid, per gli amanti della serie ci sono novità anche più spiacevoli.

Il 2022 sarà un anno cruciale per il colosso dello streaming. La piattaforma dalla Grande N potrebbe decidere di rinnovare thriller stellati come Frammenti di lei con Toni Collette, ma anche amatissimi show italiani come Guida astrologica per cuori infranti, mentre si prepara a dire addio a una delle serie più importanti su Netflix: sì, proprio quella sulle coppole di Birmingham. Ma se parliamo di serie prodotte da emittenti estere e redistribuite in seconda battuta sul catalogo Netflix, a una in particolare ha già dovuto dire addio meno di una settimana fa.

Ha avuto una storia produttiva travagliatissima, la quinta stagione di Regina del Sud (Queen of the South), serie statunitense ideata da M.A. Fortin e Joshua John Miller basata sulle vicende della determinata Teresa Mendoza (Alice Braga) e tratta dall’omonima telenovela spagnola nonché romanzo bestseller di Arturo Pérez-Reverte (La Reina del Sur). Tante vicissitudini che potrebbero aver determinato la triste decisione dell’emittente che la produce: chiudere la storia con la quinta stagione uscita il 9 marzo. Perché sì, purtroppo una sesta stagione non vedrà mai la luce. Lo hanno annunciato i produttori esecutivi Dailyn Rodriguez, Ben Lobato e David Friendly: “Non potremmo essere più orgogliosi dell’intero cast e della troupe che si sono uniti in questo magnifico viaggio”.

Una notizia davvero sconfortante, per chi ha dovuto attendere la serie con Alice Braga più di due anni rispetto all’uscita preventivata. La serie sarebbe dovuta arrivare su USA Network nell’estate del 2020, ma nel marzo di quello stesso anno, proprio a inizio pandemia, le riprese furono interrotte a causa della chiusura dei set. Ricominciarono solo a novembre, sbarcando poi sulla rete nella primavera del 2021 e facendosi attendere quasi un altro anno per mostrarsi su Netflix, da pochi giorni, con gli ultimi dieci episodi. Nonostante lo stop, Regina del Sud è diventata la serie più longeva dell’emittente dopo la fortunatissima Suits.

Sull’addio allo show si è espressa anche la Presidente del Network Frances Barwick: “Per cinque stagioni incredibili Queen of the South ci ha affascinato con una narrazione brillante e personaggi audaci e potenti. Questa serie ha infranto i confini del genere e siamo così grati di aver avuto l’opportunità di lavorare con questo incredibile team di creatori, cast e troupe insieme ai nostri partner di studio della 20th Television e dell’UCP. Mentre chiudiamo questo capitolo finale, aspettiamo una grande stagione che culminerà in un finale che darà ai nostri fan la conclusione che meritano“. La serie narra di una donna costretta a fuggire negli States inseguita dai cartelli della droga, riuscendo a respingerli dando vita a un impero senza precedenti.