Il regista di Dark Crystal: Age of Resistance ha lavorato 22 ore al giorno sul prequel

Due giorni fa, Netflix ci ha regalato con nostra somma gioia alcune immagini ufficiali di Dark Crystal: Age of Resistance, attesissima serie prequel del cult Dark Crystal di Jim Henson e Frank Oz del 1982, ed è oggi il regista del progetto Louis Letterier (Danny the Dog) a parlare della sua personalissima sfida.

Parlando così ai microfono di Entertainment Weekly, il regista di Scontro tra Titani ha rivelato di aver "lavorato per 22 ore al giorno" per completare accuratamente Age of Resistance e assicurarsi che potesse arrivare su Netflix in tempo per il 30 agosto, ovviamente senza sbavature e problemi. E a suo avviso, lo show non deluderà affatto i fan: "È in assoluto uno dei film, se non il film, che mi ha fatto sognare di diventare regista", dice Letterier: "Per fare tutto al massimo delle mie possibilità: iniziavo a lavorare alle 12.30 e finivo sempre di lavorare alle 10.30 del giorno dopo, quindi 22 ore quotidiane. Ci vuole molta disciplina!".



La serie composta da 10 episodi si svolge nel mondo immaginario di Thra, ma è ambientata molti anni prima dell'originale Dark Crystal. Age of Resistence segue infatti l'avventura di tre ben intenzionati membri della razza Gelfling - una sorta di elfi incrociati con i Muppets -, che scoprono loro malgrado l'orribile verità che si cela dietro il grande potere dei malvagi Skeksis, i grandi cattivi dell'opera, un viscido mix tra uccelli e rettili. Dice Lisa Henson, figlia del compianto Jim, produttrice del progetto e CEO della Jim Henson Company: "Abbiamo due donne Gelfling, Deet e Brea, e un maschio, Rian. Ognuno dei tre proviene da un diverso clan Gelfling e sono tutti e tre eroi della resistenza".



Letterier ha poi ammesso di essere sempre stato determinato a usare i pupazzi anziché la CGI per raccontare questa storia, così da renderla anche il più vicino possibile al film: "Non ho dovuto combattere contro nessuno se non contro il buon senso e la praticità. È molto difficile costruire un burattino, assumere dei burattinai e così via. Abbiamo scelto la strada lunga e complicata, ma siamo davvero grati di averlo fatto e di essere stati ascoltati. Sembra davvero incredibile". E mentre Lisa Henson ammette di poter e voler continuare con altre stagioni, in futuro, il regista dice di "aver bisogno di dormirci su, letteralmente": "Sto finendo i lavori sulla serie davvero stremato, in ginocchio. Avrò bisogno di un po' di tempo per riprendermi".



Nel cast vocale originale di Dark Crystal: Age of Resistance troveremo tra gli altri Helena Bonham Carter, Anya Taylor-Joy, Simon Pegg, Theo James, Natalie Dormer, Mark Strong e Mark Hamill.