Il regista di Doctor Strange assicura: 'WandaVision sarà grandiosa'

Si è detto più volte che, nel futuro del Marvel Cinematic Universe (e, chissà, forse proprio a partire da WandaVision) le vicende di Scarlet Witch e Visione potrebbero intrecciarsi con quelle di Doctor Strange. Ebbene, un primo contatto è avvenuto già dopo l'uscita del teaser della serie con Elizabeth Olsen e Paul Bettany.

Il teaser, che include anche alcune scene di Falcon and The Winter Soldier e di Loki, è infatti subito stato ricondiviso dal regista dell'origin movie del personaggio di Benedict Cumberbatch Scott Derrickson, che è sembrato sinceramente entusiasta di quanto visto nelle brevi sequenze dello show.

"WandaVision sarà grandioso" ha scritto Derrickson su Twitter, aumentando sensibilmente la già altissima eccitazione dei fan. I vertici stessi di Disney e Marvel e gli attori protagonisti, d'altronde, non hanno mancato in passato di utilizzare toni trionfali nel riferirsi allo show che debutterà su Disney+, definendolo come qualcosa che rivoluzionerà completamente non soltanto il Marvel Cinematic Universe ma l'intero mondo delle serie TV.

Il teaser rilasciato ieri sera, intanto, potrebbe aver già rivelato un enorme spoiler su WandaVision; qualche anticipazione possiamo inoltre trarla anche dalla sinossi ufficiale di WandaVision resa disponibile online nelle ore successive al Superbowl. Non resta che sperare, a questo punto, che le altissime aspettative su questa serie vengano rispettate.