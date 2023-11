La regista di Echo ama lavorare con Marvel: 'Esperienza enormemente positiva'

Sappiamo benissimo che i Marvel Studios stanno affrontando un periodo di crisi, dovuto principalmente all'enorme mole di lavoro che richiede l'organizzazione di un universo cinematografico e dalla sincronia tra lungometraggi e serie televisive. Tuttavia, Sydney Freeland, regista dell'imminente serie su Echo, ha amato la sua esperienza lavorativa.

"Sì, devo dire che la mia esperienza è stata estremamente positiva", ha detto Freeland a proposito della collaborazione con i Marvel Studios.

"Ho i miei partner produttori dietro di me e il nostro team esecutivo, ed è stata una cosa difficile, assolutamente la più difficile che abbia mai fatto. Si sente dire che può essere folle e frenetico, e sicuramente è vero. Ma l'unica cosa che posso dire è che proteggono alla grande i loro autori. Mi sono sentita assolutamente protetta e libera, cosa rara per un progetto di questa portata e dimensione. Ho fatto molti lavori televisivi e ho fatto show in cui mi dicevano: 'No, ogni parola deve essere così. Ogni parola deve essere esattamente così'. Quindi sì, ho avuto una quantità incredibile di potere creativo".

Nel 2021, Hawkeye ha introdotto Maya Lopez/Echo e si è concentrata sul suo rapporto con lo "zio" Wilson Fisk/Kingpin. Il Kingpin di D'Onofrio è stato introdotto per la prima volta nella serie Daredevil di Netflix insieme al Matt Murdock/Daredevil di Charlie Cox. È stato confermato che entrambi gli attori appariranno in Echo prima del loro reboot, Daredevil: Born Again, che di recente ha subito alcuni cambiamenti. Dopo averlo visto nel trailer di Echo, Freeland ha confermato che la protagonista rimarrà una villain e ha anticipato una resa dei conti con Daredevil.

"Non so se posso dirlo, ma amo il Daredevil di Netflix, è fantastico", ha risposto Freeland quando le è stato chiesto se l'intento di Echo fosse quello di seguire il Defenderverse.

"E quindi abbiamo certamente preso molto da lì, ovviamente, il combattimento di Daredevil, era un po' un cenno a quella serie... Ma poi volevamo anche mostrare con forza che queste sono persone nel nostro show. Sanguinano, muoiono, vengono uccise e ci sono conseguenze reali. E ancora una volta, non è in gioco il destino dell'universo, perché credo che una volta che ci si allarga così tanto, si può perdere un po' di vista l'obiettivo. E quindi questo ha dettato un po' il tono. Quindi, per rispondere alla domanda, credo che ci sia stata una conversazione su quello, ma non per quel motivo".