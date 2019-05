Il regista di Game of Thrones 8x04 spiega il motivo dietro quella scena con Spettro

I fan sono infuriati per Spettro e per il trattamento che Jon gli ha riservato nell'episodio 8x04 di Game of Thrones. Di recente il regista della puntata, David Nutter, è intervenuto per spiegare il motivo dietro quella sequenza... e la risposta potrebbe non piacervi.

Stando alle dichiarazioni del director, infatti, il mancato addio tra Jon e Spettro è frutto di necessità puramente tecniche. Come ha confessato ai microfoni dell'Huffington Post, Nutter ha deciso di non investire troppo nella computer grafica necessaria a dar vita a un'interazione tra l'umano e il metalupo.

Leggiamo le sue parole:

"Dal momento che i metalupi sono realizzati interamente con la computer grafica, abbiamo pensato che fosse meglio rendere la scena più naturale possibile. E lasciatemi dire che, a mio parere, il risultato è stato soddisfacente. La scelta di tenere Spettro lontano, secondo me, ha dato alla scena un significato maggiore"

Considerato che, proprio nelle stagioni precedenti, gli animali avevano interagito con i protagonisti di Game of Thrones (lo stesso Jon, d'altronde, accarezza Drogon nel corso della Stagione 7), forse le apprensioni dello staff dell'episodio 8x04 sono state eccessive. Voi cosa ne pensate?

Ricordiamo che Game of Thrones 8x05 sarà trasmesso lunedì alle 3:00 del mattino su Sky Atlantic, in contemporanea con la messa in onda statunitense, per poi replicarsi nella seconda serata sempre di lunedì.