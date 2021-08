Lupin, il regista racconta qual è la chiave del successo della serie Netflix

La serie Lupin è uno dei prodotti Netflix che non parlano inglese più seguiti di tutti. Il protagonista creato da George Kay e François Uzan è il ladro gentiluomo Assane Diop (Omar Sy), ispirato al personaggio di Arsène Lupin. Il regista Louis Leterrier ha rivelato nel corso dell'intervista qual è secondo lui la chiave del successo dello show.

"Omar è questa persona. È genuino. È estremamente generoso ed è l'uomo più gentile e, allo stesso tempo, può essere un duro. È come una montagna di muscoli e può combattere", ha detto il regista Louis Leterrier. "Quindi la cosa su Lupin è che è tutto ciò che è Omar, e penso che sia la chiave del suo successo. Lupin è Omar e Omar è Lupin". Una spiegazione chiara e semplice, perfettamente sensata, perché Sy regala davvero una grande performance nella serie. Ma non sarebbe finita qui per il regista. Infatti secondo Leterrier ciò che rende lo show unico è "la confluenza di molti generi e molti talenti che arrivano con lo stesso obiettivo, ma provenienti da percorsi di vita o percorsi creativi molto diversi."

E sarebbe d'accordo con lui anche Sy, il quale aggiunge che ad aiutare sono anche i temi universali trattati nello show, come ad esempio "combattere l'establishment". Inoltre Omar ha aggiunto che trova molto divertente il ruolo che interpreta, perché trattandosi di un protagonista che usa dei travestimenti, ti ritrovi ad interpretare non uno, ma più personaggi."I personaggi non finiscono mai, in realtà. Per un attore, è il miglior esercizio e la cosa più divertente", ha detto. "Mi piace dire che Arsène è il mio miglior giocattolo. Adoro giocare con lui".

Il co-creatore dello show George Kay, si è invece dimostrato più patriottico nella sua dichiarazione. Secondo lui il successo della serie è ovvio: ha il miglior personaggio ed è ambientato nella migliore città possibile, cioè Parigi. Kay ha inoltre definito la serie una "matrioska", a causa del suo continuo cambiare tono e genere, dal dramma alla commedia fino all'azione.

Qualunque sia il punto di forza di Lupin, una cosa è certa: la serie piace. Ed è per questo che i fan si chiedono quando arriverà una terza stagione su Netflix. Nel frattempo, vi portiamo sul set, e vi facciamo vedere come è stata realizzata la spettacolare rapina finale di Lupin.