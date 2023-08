La regista di One Piece non sapeva cosa fosse! 'Oh, è roba davvero grossa'

Manca sempre meno al giorno in cui potremo assistere al live-action di One Piece: riuscirà a essere all'altezza delle aspettative? Il paragone principale riguarda l'anime, eppure, contrariamente a qualsiasi pronostico, la prima persona a non conoscere la trasposizione animata è la più insospettabile: la regista del live-action...

In particolare, Emma Sullivan ne ignorava il patrimonio di oltre 20 miliardi. "All'inizio non conoscevo [l'anime]" ha dichiarato la regista, "ma quello che ho scoperto quando ne ho parlato con mio figlio è che l'aveva letto tutto quando durante il periodo pandemico. Così, quando gli ho detto che uno show sul pirata di gomma era in uscita, ha fatto una faccia come a dire: 'Oh, è roba grossa, davvero grossa!'. Tutti i miei nipoti sono grandi fan. Quindi mi è stato detto, e senza mezzi termini, che non mi era permesso rovinare tutto".

Di certo, recuperare una serie così longeva non dev'essere stato facile. "Ho avuto parecchie difficoltà, perché dovevo capire gli episodi che stavo dirigendo. Ma dalla nostra avevamo Matt Owens e Steve Mader, grandissimi fan di One Piece, ma anche gli showrunner e ovviamente Oda stesso, che ha supervisionato le sceneggiature". In particolare, l'essenziale era rendere felice Oda sul set di One Piece.

Altrettanto importante si è rivelato lo studio del manga. "Ho guardato come scrive e come disegna nelle sue fantastiche cornici, così come le prime pagine con tutti quei cappelli di paglia e le domande dei fan sul retro. Da parte mia, ho cercato di assorbire più informazioni possibile. Ma non riuscirei mai ad adattare mille capitoli!".

Ma lo studio si estende anche ad altri prodotti audiovisivi, come dimostrano gli insegnamenti tratti da One Piece grazie allo studio di Cowboy Bebop.