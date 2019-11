Per il regista di The Mandalorian, con Boba Fett 'tutto è possibile'

Boba Fett è il più famoso Mandaloriano, per cui, appena si è saputo che Star Wars: The Mandalorian avrebbe esplorato la storia di un guerriero della stessa cultura, molti fan hanno cominciato a speculare e a ipotizzare un ritorno del personaggio.

Il regista Dave Filoni non si è mai sbottonato più di tanto sull'argomento, ma sa che una saga come Star Wars potrebbe avere molti modi per spiegare un ritorno di Boba Fett. A cominciare dal fatto che, fin dal primo episodio, i personaggi della nuova serie lanciata su Disney+ non sono unici nel loro genere.

"Interessante. Voglio dire, ci sono sempre possibilità, non mi piace limitare la nostra narrazione in alcun modo, chi lo sa?" ha risposto a Entertainment Tonight Filoni quando gli è stato chiesto se Fett fosse già apparso in The Mandalorian. "Sarebbe davvero ipocrita, per il tizio che ha contribuito a riportare in vita Darth Maul dopo che era stato tagliato a metà, dire che qualcuno non può sopravvivere alla fossa del Sarlacc, ma non lo so. Voglio dire, qualsiasi cosa è possibile in Star Wars e penso che quando i fan adorano qualcosa, questo è ciò che realmente alimenta le possibilità e la credibilità. Quindi, chi lo sa?"

Il riferimento è a The Clone Wars, dove Darth Maul ricompare dopo essere stato trafitto da Obi-Wan Kenobi, precipitando in un abisso, in Star Wars: La Minaccia Fantasma.

Dave Filoni ha recentemente parlato anche del personaggio ormai noto come Baby Yoda in The Mandalorian. L'autore della colonna sonora della serie è il premio Oscar Ludwig Göransson.