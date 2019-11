La regista di The Mandalorian parla dei suoi piani per la serie su Obi Wan Kenobi

La Galassia lontana lontana sembra che avrà un futuro piuttosto luminoso davanti a sé. Il mondo di Star Wars sta infatti vivendo l'ennesima seconda giovinezza con l'apprezzato videogioco uscito solo dieci giorni fa e, soprattutto, The Mandalorian, la serie di Jon Favreau su Disney+.

Dopo anni di episodi controversi infatti, la serie TV sembra stia mettendo d'accordo davvero tutti i fan, e potrebbe aver dunque tracciato la strada da seguire per il franchise, visto che è stata già annunciata un'altra serie sul personaggio di Obi Wan Kenobi, che sarà interpretato nuovamente da Ewan McGregor.

I due prodotti hanno anche già un collegamento fra di loro: la regista di Kenobi sarà infatti Deborah Chow, che ha lavorato sul terzo episodio di The Mandalorian, forse il più amato dai fan (Chapter 3: The Child).

La stessa regista ha così parlato in una recente intervista rilasciata al New York Times, del suo lavoro su The Mandalorian, e su quello che sarà il suo approccio a Kenobi: "Uno dei maggiori lati positivi è stato l'aver speso l'ultimo anno nell'universo di Star Wars avendo avuto grandi mentori come Jon Favreau e Dave Filoni. Imparare da loro, credo sia stato il miglior addestramento che potessi avere per buttarmi sulla prossima serie".

Chow ha poi continuato: "Sento di capirla già a livello istintivo, di poter sapere cosa è giusto e cosa è sbagliato. E c'è così tanto da conoscere, ogni oggetto di scena, ogni costume è importante. Ogni dettaglio è davvero fondamentale".

Che ne pensate delle sue parole? Sarà la regista giusta per Kenobi?