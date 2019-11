Il regista di The Mandalorian spiega le differenze con Boba Fett

Risulta difficile credere che un qualunque fan di Star Wars possa confondere il protagonista di The Mandalorian interpretato da Pedro Pascal con un personaggio iconico come Boba Fett; allo stesso tempo, però, qualche novizio avvicinatosi al franchise proprio tramite lo show Disney+ potrebbe trovare alcune difficoltà.

Le similitudini tra i due personaggi, d'altronde, non mancano di certo e certi dettagli che risultano lampanti ad un occhio più esperto potrebbero invece mettere in difficoltà chi con i personaggi dell'universo di Star Wars non abbia tutta questa dimestichezza.

A far chiarezza sulla questione, qualora fosse necessario, è arrivato il regista dello show Dave Filoni: "Il nostro personaggio è molto più robusto di Boba Fett. Se la si guarda bene, l'armatura è parecchio diversa. Anche l'elmetto è diverso, ha delle sue caratteristiche. Anche i colori, sai, tutte queste cose mirano a differenziare i due personaggi. Poi ci sono delle somiglianze che erano ovviamente inevitabili, ma volevamo creare un personaggio che fosse una pagina bianca su cui lavorare" ha spiegato Filoni.

Il primo episodio di The Mandalorian, comunque, ha lasciato a bocca aperta i fan soprattutto grazie allo straordinario finale. Jon Favreau, intanto, ha parlato dell'idea di uno speciale natalizio della serie: speriamo venga fuori meglio del tristemente noto Star Wars Holiday Special!