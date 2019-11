La regista di The Morning Show se la prende con 'gli hater di Apple'

Il mercato dello streaming si sta facendo sempre più affollato e uno degli ultimi competitor a debuttare è stato il servizio Apple TV+, che ha debuttato con nuove serie come See, con protagonista Jason Momoa e The Morning Show, con Jennifer Aniston. Quest'ultima ha attirato recensioni contrastanti, dovute agli "hater di Apple".

O almeno, questo è ciò che pensa Mimi Leder, regista e produttrice esecutiva dello show. Al momento, infatti, l'indice di gradimento di The Morning Show su Rotten Tomatoes è del 63% per quanto riguarda la critica. Ben diversa è l'accoglienza del pubblico, che invece si assesta sul 95% di opinioni positive.



Ebbene, secondo Leder, questa tiepida accoglienza da parte della critica è dovuta a coloro che vorrebbero vedere fallire la nuova piattaforma streaming della società con sede a Cupertino.

"Ho avuto la sensazione che ci fossero molti hater di Apple che vorrebbero Apple fallire", ha dichiarato durante il Code Media 2019 svoltosi a Hollywood. "Le recensioni mi sono sembrate un attacco ad Apple".



Anche la showrunner Kerry Ehrin sembra dello stesso parere, dato che ha descritto le recensioni come una sorta di attacco in cui "c'erano diverse battute sulla Apple".



The Morning show è incentrata sul mondo del giornalismo e oltre ad Aniston presenta nel cast nomi importanti come Reese Witherspoon e Steve Carell. In più, è stata già rinnovata per una seconda stagione. Nei giorni scorsi, Leder ha parlato della prospettiva femminile nella serie e ha sottolineato il lavoro necessario a mantenere un equilibrio tra umorismo e cupezza. Per saperne di più, vi invitiamo a leggere le nostre prime impressioni di The Morning Show.