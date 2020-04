Il regista di Titans conferma l'arrivo di un nuovo personaggio

Avevamo già parlato dell'arrivo di un nuovo personaggio in Titans 3, trattandolo solo come rumor, ma nelle scorse ore la notizia è stata confermata da Boris Mojsovski, regista che ha fatto il suo debutto nel corso della seconda stagione.

Sembra quindi che nella prossime puntate inedite faremo la conoscenza di Barbara Gordon, apparsa nei fumetti dedicati a Batman nel 1966 e nata da un'idea di Gardner Fox e Carmine Infantino. Per chi non la conoscesse si tratta della figlia del commissario di Gotham City, James Gordon, che ha indossato i panni di Batgirl, supereroina alleata di Bruce Wayne. La sua storia cambierà per sempre dopo un'incontro con Joker, il cui attacco la lascia in sedia a rotelle, facendole anche cambiare identità in Oracolo.

Non sappiamo ancora molto riguardo l'eventuale storia che verrà messa in scena negli episodi di Titans, ma siamo sicuri che i fan delle avventure di Batman saranno felici di questa conferma. Le riprese della terza stagione sarebbero dovute iniziare lo scorso 30 maggio, ma l'emergenza Coronavirus ha sospeso i lavori di tutte le serie TV, Netflix non ha ancora commentato la vicenda, ma siamo sicuri che nelle prossime settimane sapremo qualcosa al riguardo.

Nel frattempo è stato confermato anche il ritorno di Iain Glen nella terza stagione di Titans.