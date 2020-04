Il regista di Westworld parla dello scioccante finale del quarto episodio

Dopo avervi presentate alcune teorie riguardo Westworld 3, facciamo il punto della situazione con questa intervista a Paul Cameron, regista della quarta puntata della serie, in particolare dopo l'importante rivelazione dell'episodio.

Parlando ai microfoni di Collider, Paul si è soffermato sulle difficoltà di non far capire che i vari personaggi presenti nella serie sono in realtà Dolores: "Si, sapevo già cosa sarebbe successo, e una delle sfide maggiori è stata la scena in cui scopriamo cosa accade veramente a Dolores. Abbiamo discusso molto su come fare in modo che Tessa Thompson, Tommy Flanagan e Hiroyuki Sanada rivelassero di essere Dolores e cosa volevamo sottolineare. La parte interessante per me non è stato solo dirigerlo, ma anche vedere gli attori realizzare quale sarebbe stata la scoperta di questo episodio, penso che tutti, tranne Tommy che è nuovo nella serie, hanno avuto delle difficoltà ad accettarlo, si chiedono cosa accadrà ora? In che modo sono come lei? Come cambieranno le cose nel futuro? Io sapevo cosa sarebbe successo ma non potevo dirgli niente di più rispetto a quanto scritto nel copione".

Siamo sicuri che nessuno si sarebbe mai aspettato questa svolta nella storia nata dalla mente di Jonathan Nolan e Lisa Joy, in attesa di scoprire come continuerà lo show vi lasciamo con la nostra recensione delle prime quattro puntate di Westworld 3.