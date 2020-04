I registi di Tiger King ammettono un dettaglio su Joe

Continuano le discussioni sull'originale documentario prodotto da Netflix: dopo l'appello dello sceriffo apparso in Tiger King, vi segnaliamo questa intervista ai registi della serie in cui parlano della figura di Joe Exotic.

Rispondendo alle domande di The Hollywood Reporter, Eric Goode e Rebecca Chaiklin hanno lanciato un'accusa categorica ad una delle figure centrali dello show: "Si, Joe è un razzista, ne sono sicuro. Ha detto cose mentre stavamo filmando molto inquietanti". La sua collega Chaiklin rivela che non hanno voluto inserire quelle parti all'interno degli episodi: "Non avevano molto senso nel contesto della storia, comunque ha molto da imparare. Penso che la causa di quelle frasi sia l'ignoranza e il non essere stato esposto ad altre idee, penso anche che sia cresciuto mentre giravamo la serie".

Eric Goode poi ricorda le cose orribili fatte da Joe, che non devono essere messe da parte a causa dello show: "Penso che sia importante per le persone sapere che in molti provano empatia per Dillon. Ci siamo dispiaciuti per Joe, ma lui ha fatto molte cose orribili. Ha compiuti numerosi crimini, non solo nei confronti degli animali, ma anche alle persone vicino a lui. Credo sia importante che la gente si ricordi che Joe è un attore e dice quello che la gente vuole sentirsi dire".

Se siete curiosi di leggere altre indiscrezioni sulla serie, vi segnaliamo questa intervista ai produttori di Tiger King.