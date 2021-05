Dove hanno registrato Riverdale? Viaggio sul set della serie TV

La serie tv intitolata Riverdale ruota attorno alle storie d'amore e misteri di una città immaginaria di nome Riverdale dove vivono Archie, Betty, Veronica, Jughead e i loro amici. Il cast è guidato dal quartetto di giovani attori KJ Apa, Lili Reinhart, Camila Mendes e Cole Sprouse.

Il dramma per adolescenti horror-mystery targato The CW è una reinterpretazione oscura della serie di fumetti Archie Comics che colloca i suoi personaggi principali in una città afflitta da criminalità e corruzione.



Lo show è girato a Vancouver e nei dintorni, nella Columbia Britannica. La vera posizione della città di Riverdale e l'iconico Pop's Chock'lit Shoppe sono intenzionalmente ambigui ma se un giorno vorrete visitare alcuni dei set più famosi questa è la guida che fa per voi.



L’iconico ristorante usato come luogo di ritrovo dal gruppo di amici, il Pop's Chock'lit Shoppe è un set situato a Langley. Tuttavia, il pilot è stato girato al Rocko's Family Diner che si trova a Mission, nella British Columbia. La produzione ha ricreato il ristorante nei minimi dettagli per filmare senza disturbare i clienti.



Nella serie, il bar sotterraneo La Bonne Nuit è ospitato sotto Pop's e probabilmente è un set costruito negli studi.

Le riprese esterne della Riverdale High School sono state girate alla Lord Byng Secondary School nel quartiere West Point Grey di Vancouver. Alcune aule interne e corridoi sono stati girati invece alla Burnaby Mountain Secondary School.



La palestra della scuola è in realtà quella della John Oliver Secondary School di Vancouver. Le partite di calcio e alcune altre scene all'aperto si sono svolte nel campo vicino a questa scuola nel Kerrisdale Park al Bear Creek Park nel Surrey.



La casa di Archie e di suo padre Fred Andrews si trova al 2037 East 3rd Avenue a Vancouver. L'edificio chiamato The Permanent situato proprio nel centro di Vancouver è il magnifico set utilizzato per la casa di Veronica, The Pembrooke. Il lussuoso appartamento è un elegante loft storico del 1906 che un tempo era una banca. Oggi utilizzato per organizzare matrimoni ed eventi speciali.

La casa di Betty Cooper si trova al 111 Queens Ave a New Westminster. Per la casa di Cheryl sono state utilizzate due location, la Copper Stone Mansion nel South Langley e la Cecil Green Park House, presso la University of British Columbia.



La Blossom Maple Farms vista nella terza stagione può sembrare familiare poiché l'ubicazione è la stessa della fattoria Kent di Smallville (890 248 St ad Aldergrove vicino a Langley).



La storica Fort Langley Community Hall appare in diversi episodi ed è usata come municipio di Riverdale. La scena della città di Riverdale usata nell’introduzione di ogni episodio è in realtà un filmato aereo girato ad Harbor Springs nel Michigan, Stati Uniti. Il Gabby's Country Cabaret di Langley è stato trasformato nel Whyte Wyrm, il ritrovo locale dei Southside Serpents.



Intanto la quinta stagione di Riverdale si è presa una lunga pausa dai palinsesti di The CW e nell'attesa delle nuove puntate potete scoprire in cosa consiste il gioco di ruolo di Riverdale nel nostro approfondimento.