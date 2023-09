Quali sono le regole del Continental? La lore di John Wick spiegata bene

Dopo avervi svelato il punteggio Rotten Tomatoes di The Continental, cerchiamo di capire meglio le regole alla base della nuova serie prequel ambientata nel mondo di John Wick e soprattutto le dinamiche tra i vari personaggi che incontreremo nel corso degli episodi, che saranno tre. Il debutto in streaming è fissato per pomeriggio su Prime Video.

Serie prequel della quadrilogia di John Wick, The Continental si svolge nella New York degli anni '70, presso il Continental Hotel, che funge da ambientazione frequente nei quattro film. La storia si concentrerà su un giovane Winston Scott, futuro proprietario dell'hotel, e sui suoi primi anni nel mondo sotterraneo degli assassini. Per arrivare preparati, recuperate il trailer di The Continental.

L'intero codice di condotta dell'Hotel Continental non è esplicitato nei film di John Wick, ma la regola d'oro più importante è che le uccisioni non possono avvenire all'interno dell'hotel. L'hotel è invece un rifugio sicuro per gli scambi d'affari e il riposo.

Può anche essere un luogo dove risolvere le tensioni tra sicari prima che diventino mortali. Come mostrato nei primi due film, l'infrazione di questa regola è punita con la morte. Questo è stato il caso dell'assassina Perkins nel primo film, ma John Wick è stato risparmiato da Winston quando ha infranto la regola cardinale nel secondo, ricevendo lo status di "scomunicato" con un'ora di preavviso.

Nel mondo di John Wick, scomunicato significa che non è più soggetto alle regole dell'organizzazione che costituisce la malavita. Ad esempio, ciò significa che nessuna azione - o persona sotto questo status - è fuori discussione, e che possono essere assassinati senza conseguenze o richieste di favori ricambiati. La fine di John Wick 2 vede Wick correre per la città mentre il tempo scorre verso l'entrata in vigore della sua scomunica.

Come mostrato nei capitoli 3 e 4 di John Wick, questi hotel possono essere sconsacrati, come si vede rispettivamente nelle sedi di New York e Osaka. In termini reali, ciò significa che uno spazio religioso viene trasformato in uno spazio laico. Nell'universo di John Wick, tutto ciò che di sacro o speciale c'è nei terreni del Continental è stato spazzato via, lasciando l'edificio senza legge. È questo il caso in cui John Wick, allora scomunicato, viene avvistato nell'hotel giapponese all'inizio del quarto film.

Le regole del Continental sono stabilite dall'Alta Tavola, un'organizzazione di dodici signori del crimine che determinano la dinamica dell'impresa criminale globale. Come nota Winston nei film di John Wick, nessuno siede al di sopra dell'Alta Tavola e i suoi poteri come proprietario dell'hotel sono limitati dalla decisione finale dell'Alta Tavola. Come si è visto negli ultimi due film di John Wick, l'Alta Tavola ha l'autorità di uccidere chiunque aiuti uno scomunicato, senza essere soggetto alle regole del Continental.

Le regole di ingaggio per gli assassini del Continental verranno probabilmente spiegate meglio nella nuova serie.