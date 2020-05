Le regole del delitto perfetto, chi è l'assassino di Asher? Il nuovo episodio lo svela

Nell'undicesimo episodio della sesta stagione de Le regole del delitto perfetto viene svelato il mistero che si cela dietro la morte di Asher, lo studente interpretato da Matt McGorry.

Servendosi come sempre di un flashback, ci viene mostrato il ragazzo intento a registrare un video messaggio per i suoi carissimi amici Oliver, Connor e Michaela per spiegare le ragioni del suo comportamento. Asher ammette di essere un debole ma tenta di giustificarsi, affermando che le sue azioni sono state dettate dall'amore per la sua famiglia. Il messaggio però non sarà mai recapitato perché nel frattempo qualcuno bussa alla porta.

Dall'ombra che si intravede, deduciamo che si tratti di una donna, ma non riusciamo a vedere il suo volto. Questa si scaglia contro Asher, uccidendolo violentemente con l'attizzatoio del caminetto per poi fuggire via.

Gabriel spiando dalla fessura della porta scopre che Asher è stato ucciso, e nota una figura femminile lasciare l’edificio in tutta fratta. Quella donna a suo avviso somigliava a Laurel Castillo e la denuncia all'agente Lanford. Tuttavia alla vista dell’agente Pollock nota che l'orecchino visto indossare dall'assassino, era proprio quello indossato dall'agente stesso. Ad aver ucciso Asher non è stata Laurel Castillo quindi, ma proprio l’agente Pollock, il contatto del ragazzo con l'FBI.

Questo è solo uno degli innumerevoli omicidi visti ne Le regole del deitto perfetto. Nel corso degli anni non sono di certo mancati i colpi di scena. Non sappiamo però ancora se saremo in grado di vederne altri. Pare infatti che la serie si concluderà con questa sesta stagione. Rivedremo ancora il noto premio Oscar vestire i panni di Annalise Keating? Probabilmente no ma, l'attrice di certo non sta con le mani in mano nel frattempo, infatti sono moltissimi i nuovi progetti in cantiere per Viola Davis.