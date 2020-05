Le Regole del Delitto Perfetto si conclude: l'ultimo episodio il 14 maggio negli USA

Lo show crime ha seguito la vita professionale e privata della carismatica protagonista, interpretata da Viola Davis, nel corso di vari processi e casi giudiziari seguiti con la collaborazione dei "Keating Five", ovvero i 5 studenti scelti per assisterla. Viola Davis ha rivelato i rischi presi da Le Regole del Delitto Perfetto , non certo pochi ma sicuramente premiati dal successo.

La serie ha riscosso un enorme successo: dal 2014 a oggi, infatti, ha fatto compagnia agli spettatori con ben 6 stagioni, per un totale di 90 puntate ricche di colpi di scena e omicidi. Un'anticipazione del finale dello show è già andata in onda negli Stati Uniti, ma cosa accadrà nell'ultimo episodio?

