Le Regole del Delitto Perfetto, tutta l'epicità di Annalise Keating racchiusa in un video

Se siete dei fan de Le Regole del Delitto Perfetto non vi stiamo dicendo nulla di nuovo, ma può sempre far piacere un promemoria. Se invece non avete mai visto questa serie, potrebbe essere l'occasione giusta per iniziare... Perché chi non vorrebbe guardare uno show del genere dopo due minuti di pura epicità targata Annalise Keating?

Shondaland adesso è tutta Bridgerton, Inveting Anna, Station 19 e ovviamente Grey's Anatomy, ma una volta era anche The Catch, Private Practice, Scandal e Le Regole del Delitto Perfetto.

E a proposito di quest'ultima, la serie ABC con protagonista Viola Davis ci ha regalato non solo emozionanti storyline e un'interessante sguardo al mondo degli avvocati con un legal drama davvero "fuori dalle regole" (nonostante il titolo), ma anche uno dei personaggi più iconici della tv.

Stiamo parlando, ovviamente, di Annalise Keating, interpretata proprio dall'attrice Premio Oscar (ripercorrete con noi la carriera di Viola Davis). Un nome, una garanzia... di epicità.

"Annalise Keating (Viola Davis) è un personaggio con cui non vorremmo MAI litigare: in questo video, ci facciamo asfaltare da lei per due spietati minuti" recita infatti la caption che ha aggiunto proprio Netflix al video che potete trovare anche in testa alla notizia, e che racchiude alcune delle migliori battute dell'attrice nello show.

Le Regole del Delitto Perfetto è terminato con la sesta stagione nel 2019, ma trovate ancora tutti gli episodi su Netflix.