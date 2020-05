Le regole del delitto perfetto: gli esilaranti omicidi delle sei stagioni della serie tv

Si è conclusa in America la sesta ed ultima stagione de "Le regole del delitto perfetto", che come avevamo annunciato finisce con numerosi colpi di scena che hanno lasciato gli spettatori dello show senza fiato.

Alla luce di quanto è successo nell'ultimo episodio di "How to Get Away with Murder", possiamo dedurre che le morti all'interno delle sei stagioni dello show sono state molteplici ed abbiamo perso il conto di quante volte Annalise Keating (Viola Davis) e i suoi studenti della Middleton University hanno commesso omicidi.

Per non perdere il conto di tutti i personaggi che sono stati uccisi con il susseguirsi delle stagioni, vi proponiamo un piccolo elenco dei "delitti da ricordare" in ordine cronologico, in quanto sappiamo che è davvero difficile districarsi nel mare di tutti i massacri che sono stati compiuti, alcuni effettivamente meritati, altri sconvolgenti.

Lila Stangard (Megan West): Il suo è il primo omicidio con cui si apre la prima stagione, di cui si indagherà la scomparsa. Lila è stata uccisa da Frank (Charlie Weber) per conto di Sam (Tom Verica) dopo aver scoperto che era rimasta incinta e farle tacere questo segreto, che Lila minacciava di rivelare ad Annalise Keating.

Sam Keating (Tom Verica): Dopo aver scoperto la relazione tra lui e Lila, i Keating 5 stavano cercando prove del loro rapporto sul suo pc quando Sam li ha attaccati. Wes Gibbins (Alfred Enoch) per difendersi lo uccide sbattendogli la testa contro il trofeo "Lady Justice" di Annalise, e la squadra decide di occultare l'accaduto alla polizia.

Rebecca Sutter (Katie Findlay): Quando Rebecca era convinta di denunciare il gruppo alla polizia per l'uccisione di Sam, Annalise e i suoi ragazzi decisero di legarla nel seminterrato e decidere cosa farne di lei. Poi Bonnie (Liza Weil) scelse per tutti e la strangolò con un sacchetto di plastica in modo che non potesse smascherare Annalise.

Wes Gibbins (Alfred Enoch): Wes venne ucciso durante la terza stagione dal sicario del padre di Laurel, Jorge Castillo, per impedire al ragazzo di parlare dell'omicidio di Sam. Dopodichè il sicario incendiò la casa di Annalise per coprire le sue tracce.

Dominick Flores (Nicholas Gonzalez): E' il sicario che uccise Wes nella stagione 3. Dopo che Laurel decise di incriminare la sua famiglia rubando i nastri con le prove del loro coinvolgimento, Frank andò a parlare con Dominick per ottenere risposte. In un moto di rabbia, però, lo uccise roteandogli il collo.

Nate Lahey Sr. (Glynn Turman): Dopo la vittoria di Annalise alla Corte Suprema contro il Commonwealth della Pennsylvania, il governatore dello Stato americano ordinò l'omidicio di Nate Sr., che avvenne durante il trasferimento ad una clinica per la salute mentale per mano dei poliziotti che lo stavano scortando, accusando Nate di averli attaccati e mentendo sull'accaduto.

Ron Miller (John Carter Hensley): Ron Miller venne massacrato di botte da Nate Jr. dopo aver scoperto le implicazioni di Miller nell'omicidio di suo padre. A finire il lavoro, però, fu Bonnie, che per pietà uccise Ron, con il quale stava uscendo, e aiutò Nate a coprire il crimine.

Asher Millstone (Matt McGorry): Dopo aver fatto parte dei Keating 5, Asher si ribellò e divenne un informatore dell'FBI. La notte che scoprirono il suo tramdimento, Asher venne ucciso a colpi di mazza. A quanto pare l'agente Pollock era un corrotto e lo ha ucciso per conto dei Castillo.

Xavier Castillo (Gerardo Celasco): Fratello di Laurel, scoperto che è stato lui il mandante dell'omicidio del padre di Nate, venne rapito da Frank insieme a Nate Jr., che prima di ottenere informazioni importanti per scagionare Annalise dalle indagini dell'FBI, gli spezzò il collo.

Hannah Keating (​Marcia Gay Harden): Hannah muore in un'apparente suicidio, all'alba delle rivelazioni sull'incesto col fratello che hanno visto nascere suo figlio Frank che rendono credibile l'ipotesi, ma che in realtà potrebbe essere stata uccisa dal governatore Birkhead.

Jorge Castillo (Esai Morales): Il padre di Laurel venne ucciso nel carcere da altri detenuti, ed è implicito che il mandante dell'omicidio sia proprio Laurel che senza il padre avrebbe potuto garantire un futuro sereno a suo figlio.

Frank Delfino (Charlie Weber): Frank ha perso la vita crivellato dai colpi di pistola: dopo aver ucciso Birkhead, ha subito il suo stesso destino dalla guardia di scorta del governatore.

Bonnie Winterbottom (Liza Weil): Bonnie muore nel tentativo di fermare Frank nell'attentato al governatore Birkhead, per impedirgli di compiere il gesto. Viene colpita dalla scorta del governatore.

Un posto "speciale" nelle morti provocate durante le sei stagioni di "Le regole del delitto perfetto" è quello di Annalise Keating, che, a differenza di molti (come abbiamo potuto vedere) suoi colleghi, alleati e nemici, è morta di vecchiaia, dopo aver vissuto una vita piena e serena dopo aver vinto il suo processo. Cosa ne pensate? Siete soddisfatti di come si è conclusa la serie?