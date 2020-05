Le regole del delitto perfetto: un incredibile colpo di scena nel finale di stagione

Negli Stati Uniti è andato in onda l'ultimo episodio della sesta stagione de Le regole del delitto perfetto. Come al solito non sono mancati i colpi di scena. I vari salti temporali sembrano aver finalmente trovato un'adeguata spiegazione. Ma cosa è successo ad Annalise? Come è tornato Wes?

Terminato il rocambolesco processo, Annalise è scagionata. Il suo discorso alla giuria è emozionante, non nega la sua reale natura, talvolta si è comportata come un mostro ma non è un'assassina. Subito dopo l'assoluzione si presenta ai giornalisti, sulle gradinate del tribunale, e Frank le spara. Egli stesso è vittima dei colpi di pistola della scorta.

Vani risultano essere i tentativi di Bonnie di fermarlo. La donna viene raggiunta da una pallottola vagante e muore poco dopo tra le braccia di una Annalise sopraffatta dal dolore.

Un salto temporale nel futuro ci porta al funerale di Annalise, morta quindi solo di vecchiaia. Qui intravediamo tutti i personaggi ormai cresciuti, Eve, Connor e Oliver di nuovo insieme e Laurel con accanto suo figlio Christopher. Scopriamo quindi che non c'è stato il ritorno di Wes tanto sperato. Semplicemente suo figlio, ormai divenuto uomo, è identico a lui in tutto e per tutto ed è interpratato anch'esso da Alfred Enoch.

Il finale ci riporta al primo episodio, Christopher raggiunge l'università in bici e si dirige verso l'aula. Scopriamo quindi che risulta essere l'erede di Annalise Keating, insegnando come docente al corso di diritto penale.

Pete Nowalk autore della serie, commentando a Tv Line ha detto: "Viola ha instillato nella mia testa il dubbio che forse Annalise sarebbe potuta essere uccisa e che non avremmo mai scoperto il colpevole. Ero inizialmente d'accordo con lei". Ma poi ha aggiunto "Sentivo dentro di me che un personaggio così meritasse un finale trionfante dopo aver sconfitto i suoi problemi, combattuto e perseverato. Per me era davvero importante".

In passato lo stesso Nowalk aveva detto che non tutti avrebbero avuto un lieto fine ne Le regole del delitto perfetto 6, voi cosa ne pensate di questo finale? Vi lasciamo inoltre un'interessante intervista di Viola Davis.