Le regole del delitto perfetto, la serie con Viola Davis tornerà presto: ecco quando

Nonostante abbia detto addio ad Annalise, molti sono gli impegni futuri di Viola Davis . L'instancabile protagonista delle serie continua a macinare successi. In attesa di rivedere la serie in prima serata su Rete 4, ripercorriamo tutti gli omicidi delle sei stagioni de Le regole del delitto perfetto .

Ora la docente di diritto penale, più famosa della prestigiosa Middleton University di Filadelia sta per tornare in tv. La vedremo infatti ogni domenica sera a partire dal 19 Luglio su Rete 4 . L'emittente Mediaset manderà in chiaro gli episodi relativi alla quinta stagione della serie.

