Le regole del delitto perfetto verrà cancellata? Le ultime novità

Le regole del delitto perfetto ha chiuso i battenti con la stagione 6 negli USA poche ore fa, mentre in Italia dovremo attendere ancora un po' prima di vedere gli ultimi episodi dello show ABC. I fan si chiedono se qualche speranza di vedere una settima stagione esiste ma purtroppo sembra che la decisione di chiudere la serie sia definitiva.

"Decidere di terminare questa serie è stata una decisione brutale ma alla fine la storia ti dice cosa fare, come ha fatto qui. Per me, il viaggio di Annalise Keating ha sempre avuto un finale chiaro. Sapere che mi restano quindici episodi per finire la sua storia e la possibilità di dare a tutti i personaggi i loro finali killer, è un regalo raramente in dote ad un creatore di serie come me. Sono grato a ABC e ABC Studios per l'opportunità e la libertà creativa. Sono così grato al cast, agli autori, alla brillante troupe per essersi dedicata all'esperienza più gratificante della mia carriera negli ultimi sei anni. Voglio anche ringraziare i nostri fan. L'unica ragione per cui questo show esiste è per la vostra lealtà e il vostro entusiasmo" ha dichiarato lo showrunner Pete Nowalk.



A questo punto si può dichiarare ufficialmente chiuso il dibattito sul possibile ritorno dello show con una settima stagione; Le regole del delitto perfetto si concluderà con gli ultimi episodi della sesta stagione.

La serie ha come protagonista il premio Oscar Viola Davis nel ruolo di Annalise Keating, un'avvocatessa e docente di diritto penale che si occupa di casi giudiziari, assistita dai suoi studenti.

Lo show è prodotto da Shonda Rhimes, produttrice di Scandal e Grey's Anatomy.

Ieri, giovedì 14 maggio, è andato in onda l'ultimo episodio de Le regole del delitto perfetto negli Stati Uniti.

Un finale che riserverà diversi colpi di scena per gli appassionati della serie con protagonista il personaggio di Annalise Keating.