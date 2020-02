Reina Hardesty protagonista di Maverick per The CW, altre due attrici nel cast del pilot

Reina Hardesty sarà la protagonista di Maverick, la nuova serie tv in sviluppo in casa The CW, il cui pilot sarà diretto da Larry Teng. Nel cast anche Nandy Martin e Zainne Saleh.

Lo show sarà incentrato sulla figlia di un autoritario Presidente degli Stati Uniti in una moderna quanto fittizia America, Kit (Hardesty), "cresciuta con la convinzione che sua padre sia un uomo etico e benevolente, un modo di vedere che verrà però messo in discussione fin dal suo primo giorno al college. Messa alla prova dai compagni d'università, e sempre sotto gli occhi attenti degli agenti dei servizi segreti, nel suo primo anno a Georgetown Kit dovrà decidere a chi essere leale, alla sua famiglia o a una crescente resistenza".



Hardesty (Greenhouse Academy, The Flash) darà dunque il volto alla curiosa, intelligente e sognatrice Kit, mentre Martin (The Fosters, The Mentalist) interpreterà Vanessa, "la compagna di stanza sveglia e in gamba di di Kit, che non ha certo paura di dire la sua in occasione. Lotta costantemente per i più deboli, proprio come lei, anche tende a nascondere le sue insicurezze".

Saleh (Cam, The Night Shift) sarà invece Cara, "una studentessa del secondo anno che ha conosciuto più crudeltà di quanto dia a vedere. È stata emarginata ed è pronta a lottare contro il governo utilizzando le sue notevoli abilità da hacker informatica".



Maverick è stato creato e prodotto da Merigan Mllher, Josh Schwartz e Stephanie Savage, che assieme a Leng saranno anche i produttori dello show.

pire. Warren Hsu Leonard also executive produces. Mulhern co-executive produces with Teng.