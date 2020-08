Ren e Stimpy, Beavis & Butt-Head e Daria: spin-off e reboot in arrivo su Comedy Central

Le seria animate degli anni '90 sono tra le più politicamente scorrette e pungenti mai realizzate e chi lo sa bene è Comedy Central, che sta per fare una grande sorpresa ai fan del Ren and Stimpy Show, Beavis and Butt-Head e Daria.

Secondo quanto riportato dal The Hollywood Reporter, le tre serie stanno infatti tornando in tutta la loro scorrettezza per affascinare nuove e vecchie generazioni di spettatori, tutti accomunati dall'amore per il black humour.

In collaborazione con Nickelodeon e ViacomCBS Entertainment, che produrranno gli show, Comedy Central riporterà nel suo catalogo le tre serie d'animazione, che ritorneranno rispettivamente con un reboot di Ren e Stimpy, uno spin-off di Daria intitolato Jodie e i cari, vecchi episodi di Beavis and Butt-Head, che verranno semplicemente aggiunti al palinsesto.

"Siamo entusiasti di reinventare questo iconico franchise con un nuovo team creativo e i Nickelodeon Animation Studios", ha dichiarato Chris McCarthy, presidente di ViacomCBS. "Ren & Stimpy si unisce alla nostra proposta, in costante crescita, di contenuti d'animazione per adulti che include South Park, Beavis and Butt-Head e Clone High".

Il Ren e Stimpy Show fu ideato da John Kricfalusi, che collaborò anche ai Nicktoons Doug e Rugrats, e fu trasmessa dal 1991 al 1995 per un totale di 20 episodi. Al centro della narrazione le avventure di Ren, un chihuahua emotivamente instabile, e Stimpy, un bonario, ma drammaticamente inconcludente gatto. La serie ottenne un grande successo tra il pubblico, sebbene si astata più volte oggetto di critiche per i suoi contenuti espliciti ed esclusivamente per adulti.