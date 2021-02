Renée O'Connor, che fine ha fatto l'attrice di Olimpia in Xena? Ecco cosa fa oggi

Xena, interpretata in modo inimitabile da Lucy Lawless, ha fatto la sua prima apparizione in un potente arco di tre episodi nella popolare serie televisiva Hercules. Il pubblico è impazzito per il personaggio, ha ottenuto la sua serie spin-off e il resto è storia della TV.

Dal 1995 al 2001, Xena: Principessa Guerriera ha prodotto 134 episodi ricchi di fantasy, azione magica e umorismo bizzarro. A più di due decenni dalla prima messa in onda, ecco a voi che fine ha fatto l'attrice di Olimpia, l'aiutante e migliore amica di Xena, Renée O'Connor.

Anche se Renee O'Connor ha continuato a lavorare in televisione sin dai suoi 134 episodi su Xena, la sua carriera è rimasta relativamente tranquilla. L'attrice è apparsa in numerosi film per la televisione tra cui Last Chance e i film horror Monster Ark e Alien Apocalypse. Sul grande schermo, O'Connor ha avuto ruoli in Ghost Town: The Movie, Boogeyman 2, Diamonds and Guns e Deadrise. I crediti cinematografici più recenti di O'Connor risalgono al 2017, quando ha recitato nel film drammatico A Question of Faith e nel film di fantascienza per famiglie Watch the Sky.

La sua esperienza nello schermo non è stata così ricca solo perché l'attrice ha deciso di passare attivamente dal cinema e la TV al palcoscenico. Negli ultimi anni ha recitato in produzioni di Annie, Uncle Vanya, Mary Poppins e Romeo e Giulietta, ottenendo un enorme successo.

A proposito di Xena, che fine ha fatto invece l'attrice interprete della protagonista, Lucy Lawless? Sapevate che proprio quest'ultima è una grande appassionata dell'Italia tanto da riuscire a chiacchierare in italiano sul suo account Twitter?