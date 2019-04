Renée Zellweger protagonista nelle nuove immagini di What/If

Netflix ha rilasciato le prime immagini della serie What/If con protagonista la star di Bridget Jones, Renée Zellweger. Creata da Mike Kelley per il web, What/If farà parte della libreria della piattaforma streaming a partire dal 24 maggio. Protagonista assoluta dello show sarà Renée Zellweger, che cattura l'attenzione in queste prime foto.

La trama di What/If coinvolge una donna affascinante e misteriosa che coinvolge una coppia di giovani sposini in difficoltà economiche in un determinato affare. Al centro delle dinamiche ci saranno le conseguenze di alcune scelte prese da un gruppo di persone che accetteranno un'offerta potenzialmente vantaggiosa ma altrettanto rischiosa.

Composta da dieci episodi, What/If è descritta come una serie thriller sulla società e l'episodio pilota è stato diretto da Philip Noyce.



Il trailer di What/If è stato distribuito nelle scorse ore. Nel cast anche Jane Levy, insieme a Dave Annable, Blake Jenner e Louis Herthum.

Renée Zellweger era tornata ad interpretare la scombinata Bridget Jones nel terzo film del franchise, Bridget Jones's Baby, al fianco di Colin Firth e Patrick Dempsey che ha sostituito un personaggio iconico nei primi due film, Daniel Cleaver, interpretato da Hugh Grant.

Ora una nuova sfida sul piccolo schermo per l'attrice americana, premiata con l'Oscar nel 2004 per Ritorno a Cold Mountain.