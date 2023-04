Rennervation, parla il produttore: 'Jeremy non voleva essere al centro dell'attenzione'

Non è strano che gli attori si dedichino anche a progetti collaterali. Questo è successo anche a Jeremy Renner con Rennervation, una docuserie che racconto il modo in cui l'interprete ha collaborato con associazioni di beneficenza per trasformare veicoli dismessi a strutture utili per le comunità.

Dopo che Jeremy Renner ha fatto la sua prima apparizione pubblica sul red carpet di Rennervation sulle proprie gambe, si è iniziato a parlare anche dell'origine dell'idea di come come l'attore abbia collaborato attivamente con il suo migliore amico Rory Millikin con il quale ha realizzato la serie. I due si sono conosciuti anni fa in circostanze singolari cosa che ha, inevitabilmente, rafforzato la loro amicizia. "Ha sempre avuto l'idea di trasformare i veicoli in fantastiche idee imprenditoriali rivolte alla comunità o ai bambini. E poi è nata l'idea di aiutare i bambini e farlo su scala più ampia" ha raccontato Millikin.

"La preoccupazione più grande era che non voleva che i riflettori fossero puntati su di lui. È un tipo molto riservato. Quando i dirigenti hanno suggerito che la serie fosse più focalizzata su Jeremy, ha puntato i piedi e ha detto: 'Non provare nemmeno a seguire quella strada. Sono fuori, lascia perdere.'" ha raccontato Millikin, mettendo in evidenza come Renner abbia fatto tutto per aiutare bambini e comunità in difficoltà. "Voleva entrare in contatto con la sua rete di enti di beneficenza e organizzazioni con cui lavora come Big Brothers and Sisters e motivare le persone ad alzarsi dal divano e contribuire alla loro comunità".

Parlando dell'incidente Jeremy Renner si è assunto la colpa di quanto accaduto mettendo in allerta tutti sui pericoli della guida.