Jeremy Renner alla prima apparizione pubblica sul red carpet della serie Rennervations

Dopo la prima intervista e l'ospitata da Jimmy Kimmel, Jeremy Renner ha fatto finalmente la sua prima apparizione in pubblico dopo il terribile incidente di gennaio che gli ha causato diverse fratture in tutto il corpo e mettendolo in pericolo di vita. A tre mesi di distanza, l'attore ha presenziato sul red carpet della serie Disney+ Rennervations.

"Non abbandonerò mai ciò che amo fare, sarò sempre impegnato a fare le cose che amo", ha dichiarato Renner all'Hollywood Reporter in occasione del red carpet. "Mi concentrerò un po' di più sulle cose che hanno davvero valore e che contano per me, e molte volte questo piace molto alle persone e ai fan, e apprezzo molto i miei fan perché finiscono per amare le cose che faccio, anche in questo show".

Lunedì scorso Renner è apparso al Jimmy Kimmel Live, dove, tra le altre cose, ha raccontato che durante la convalescenza si è reso conto della gravità delle sue ferite grazie alle visite di alcuni suoi amici famosi. "Sono attori terribili, non riuscivano a nascondere il fatto che avevo un aspetto orribile", ha scherzato.

Renner è rimasto gravemente ferito il giorno di Capodanno quando lo spazzaneve che stava manovrando si è ribaltato e lo ha schiacciato, causandogli la frattura di almeno 31 ossa e riportando gravi ferite che lo hanno costretto in ospedale per settimane. In una recente intervista, Jeremy Renner ha ammesso le sue colpe nell'incidente, ma ha anche aggiunto che lo rifarebbe pur di salvare la vita al nipote.

Fortunatamente, le sue condizioni si sono mantenute stabili anche se gravi dopo il ricovero e l'attore è stato dichiarato fuori pericolo qualche giorno più tardi; tuttavia, la riabilitazione lo terrà impegnato ancora a lungo e passerà del tempo prima di rivedere Renner su un set cinematografico. Durante la convalescenza, l'attore ha potuto promuovere dal letto di ospedale e utilizzando Instagram l'uscita su Paramount+ della Stagione 2 di Mayor of Kingstown, così come sostenere i colleghi dei Marvel Studios per Ant-Man and the Wasp: Quantumania.