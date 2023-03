RennerVations, Jeremy Renner pubblica il trailer del reality in arrivo su Disney Plus

Jeremy Renner di Hawkeye ha annunciato il suo nuovo show RennerVations, in arrivo su Disney Plus, e ora l'attore condivide nuovi dettagli attraverso un lungo trailer pubblicato su Instagram.

RennerVations è un reality show in cui l'attore si prodiga per migliorare lo stile di vita delle comunità più bisognose. Da sempre Renner è un grande appassionato di beneficienza e costruzioni, e i due aspetti, perfettamente combinati in RennerVations, ci lasciano ben sperare sulla riuscita del prodotto.

"!!" scrive nella descriizone del post Instagram. "Un PRIMO SGUARDO a "RENNERVATIONS" di @disneyplus, che uscirà il prossimo 12 aprile. Siamo molto orgogliosi ed entusiasti di condividere finalmente con voi il nostro duro lavoro. Vi amo tutti!" con l'emoji di un cuore. "Torneremo davvero, davvero molto presto", con un'altra emoji di un cuore e altre due con le mani in preghiera. Molti utenti hanno espresso nei commenti tutto il loro entusiasmo nell'assistere a una serie così originale e utile socialmente.

Jeremy Renner è conosciuto ai più per aver interpretato Occhio di Falco in svariati prodotti del Marvel Cinematic Universe (come Thor, The Avengers e Captain America: Civil War), a cui si aggiunge la serie dedicata Hawkeye, sviluppata da Jonathan Igla e andata in onda su Disney Plus nel 2021 – per approfondire l'argomento, ecco la recensione di Hawkeye. Una carriera simile gli ha garantito svariate candidature, come il Premio Oscar come migliore attore per The Hurt Locker e come miglior attore non protagonista per The Town. Gli auguriamo tutto il successo per RennerVations, in uscita il 12 aprile 2023.