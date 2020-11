Renzo Arbore: 'Ho quasi sposato Mariangela Melato'

Renzo Arbore è uno degli artisti più eclettici del panorama italiano ma, nonostante nel corso della sua carriera sia stato associato a donne bellissime, non ha mai voluto fare il grande passo, ovvero quello di sposarsi.

Tra le sue frequentazioni più celebri ricordiamo Mara Venier con cui ha avuto una relazione nella seconda metà degli anni '90 ma soprattutto Mariangela Melato. L'attrice italiana scomparsa nel 2013 era quasi riuscita a farlo capitolare ma, improvvisamente la loro relazione è precipitata.

"Siamo stati lì lì per sposarci, poi lei andò in America, mentre io vivevo la fase di stordimento per il grande successo televisivo. La passione andò un po' scemando e ci siamo allontanati…'Dobbiamo continuare a parlarci, guai a diventare degli estranei', mi ripeteva Mariangela. E così la storia è andata avanti ininterrottamente per più di quarant’anni, senza mai litigare davvero e soprattutto senza mai alzare la voce, riuscendo a sorridere dei successi personali ma anche delle piccole grandi disavventure che ci capitavano. Tutto questo grazie a una manopola interiore condivisa e una lettura della vita che faceva di Mariangela un'anima superiore".

Insomma Mariangela Melato sembra essere stato il grande amore della vita di Renzo Arbore. La loro è stata una relazione estremamente profonda che però non è mai riuscita a compiere il grande passo. Sembrano invece prossimi al matrimonio Valentino Rossi e Sofia Novello.