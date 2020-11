Report, la guerra del vaccino: ecco le anticipazioni sulla puntata di stasera 16 novembre

Questa sera su Rai 3 va in onda una nuova puntata di Report, il programma di giornalismo investigativo condotto da Sigfrido Ranucci che con le sue inchieste suscita spesso grande clamore.

I telespettatori potranno assistere ad un'intensa indagine sul Covid e sugli ultimi aggiornamenti sul vaccino tanto atteso. Il conduttore ha annunciato interviste esclusive e documenti inediti per poter scoprire cosa si nasconde dietro la poderosa guerra delle case farmaceutiche internazionali. In molti ormai si domandano quanto potrà arrivare il vaccino per questo virus che sta seriamente mettendo a rischio milioni di vite umane.

In questa lotta per il vaccino, l'Italia è in prima linea con l'Istituto Spallanzani di Roma che nei mesi scorsi ha iniziato una complessa sperimentazione affiancata dalla società ReiThera che sembra avere interessi anche in altre nazioni. Insomma, Report ci mostrerà tutti i retroscena di questa attività che potrebbe cambiare il destino dell'umanità.

Intanto un recente studio italiano ha dimostrato che il Covid era già presente in Italia da Settembre 2019, e che dunque l'ondata iniziata nelle ultime settimane di febbraio è stata solo la punta dell'iceberg. Tra tutti i vaccini fin qui testati, lo Pfizer sembra essere il più efficace. I test condotti hanno infatti dimostrato che è efficace nel 90% dei casi.