Report, incredibile rivelazione: 'la mafia voleva uccidere Sigfrido Ranucci'

In un video pubblicato sull'account Twitter ufficiale di Report, poi mandato in onda nel corso della puntata in onda ieri sera, Francesco Pennino ha raccontato che la mafia aveva intenzione di uccidere il conduttore del popolare programma di Rai 3, Sigfrido Ranucci.

Pennino, nello specifico, racconta che i Madonia volevano uccidere Ranucci nel 2010, a seguito della pubblicazione del libro "il Patto" scritto insieme a Nicola Biondo.

La rivelazione è stata raccolta dallo stesso Pennino, che all'epoca era in carcere ed aveva incontrato alcuni esponenti del clan, ma poi non fu messa in atto in quanto stoppata da Matteo Messina Denaro, il boss che ancora oggi è latitante.

"Minacce di morte a Ranucci: "i Madonia volevano pagare per ammazzarti". Francesco Pennino in carcere incontrò esponenti della famiglia Madonia, irritati dal libro sull'infiltrazione di Ilardo in Cosa Nostra e il ruolo dei servizi segreti deviati" si legge nel tweet pubblicato poco prima della trasmissione, condito dal video che poi è stato mandato in onda poco dopo.

Lo scorso Novembre Report aveva mandato in onda un servizio sul 5G e sulla sicurezza informatica, ma aveva anche indagato sugli errori della gestione della pandemia in Italia.