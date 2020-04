Report indaga sugli errori di gestione del Coronavirus in Italia

Stasera su Rai 3 andrà in onda la nuova puntata di Report, il programma di approfondimento della Rai che si occuperà dell'emergenza Coronavirus che sta affrontando il nostro paese in queste settimane. Il viaggio di Sigfrido Ranucci attraverserà tutta l'Italia, con inchieste e retroscena sulla gestione della pandemia.

Le telecamere partiranno da Bergamo, la provincia italiana più colpita che conta il numero più alto di morti e contagiati. Si faranno lumi sui motivi per cui Governo e Regione hanno deciso di non chiudere la città e trasformare la provincia in zona rossa. Saranno trasmesse "testimonianze inedite" che mostreranno la catena di errori fatta negli ospedali della provincia bergamasca, prima di spostarsi in Veneto dove la strategia adottata a Padova ha fermato il contagio.

Un focus sarà dedicato anche al sud Italia. Report infatti arriverà in Campania dove il piano messo in campo dal governatore Vincenzo De Luca prevede una vigilanza attenta sulla quarantena, sebbene sia la regione più esposta al rischio a causa dei 6 milioni di abitanti e l'elevata densità di popolazione nella zona del napoletano. Anche qui non mancano gli errori: dalle tende per il pre-triage posizionate nei luoghi sbagliati e zone prive di ospedali.

Occhi puntati anche sulla vicenda dell'archeologo Calogero Rizzuto, che è morto lo scorso 23 Marzo a causa del Coronavirus ma a cui era stato negato il tampone nei primi giorni di febbre.

Ovviamente, poi, Report si sposterà in Cina, dove a Wuhan si convive con la paura del contagio di ritorno e la riapertura graduale delle attività.

La diretta potrà essere seguita anche sulla piattaforma proprietaria RaiPlay.