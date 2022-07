Reservation Dogs 2, la serie Hulu di Taika Waiti e Sterlin Harjo torna in un nuovo trailer

È tempo di tornare Oklahoma ed è tempo di farlo con un primo trailer per la seconda stagione di Reservation Dogs, la serie tv di FX on Hulu ideata da Taika Waiti e Sterlin Harjo.

Dopo una prima stagione acclamata da pubblico e critica, e che si è portata a casa un Peabody Award e due Independent Spirit Award, nonché delle nomination per i Critics' Choice Award e per i Golden Globe, Reservation Dogs è pronto a tornare sul piccolo schermo con la sua seconda stagione.

Dal 3 agosto 2022 arriveranno infatti, almeno negli Stati Uniti, i primi due episodi della nuova stagione della serie tv ideata dal regista di Thor: Love and Thunder Taika Waititi e Sterlin Harjo (The Magicians, Love and Fury) che racconta le vicende di giovani adolescenti nativi americani.

In calce alla notizia potete trovare il primo trailer della seconda stagione di Reservation Dogs in cui "Elora (Devery Jacobs), Bear (D’Pharaoh Woon-A-Tai), Cheese (Lane Factor) e Willie (Paulina Alexis) si prepareranno a fuggire insieme dopo la morte del loro migliore amico. Nel frattempo, il gruppetto continuerà a cercare di racimolare soldi per il viaggio con metodi 'poco convenzionali'".

Reservation Dogs è interamente filmato in Oklahoma, e cast e crew sono formati quasi interamente da abitanti del luogo.