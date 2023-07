Reservation Dogs 3: la gang torna a casa nel trailer della terza e ultima stagione

FX ha diffuso in streaming il trailer della terza e ultima stagione di Reservation Dogs, la serie comica prodotta e co-scritta dal Premio Oscar Taika Waititi e da Sterlin Harjo, il cui debutto sul network americano è fissato per il prossimo agosto. Nel filmato vediamo la nostra gang tornare a casa dopo le conseguenze della loro fuga in California.

"In questa stagione, i Rez Dogs si ritrovano bloccati in California e devono capire come tornare a casa", si legge nella logline. "La terza stagione è piena di viaggi in macchina, saggezza da quattro soldi, padri inaspettati, collegi, Bigfoot, dicerie, vendetta e guarigione".

Reservation Dogs è incentrata sulle vite di quattro adolescenti nativi americani delle zone rurali dell'Oklahoma che passano le loro giornate a commettere piccoli crimini... e a combatterli. La serie è interpretata dai giovani attori emergenti D'Pharaoh Woon-A-Tai (Creeped Out) nel ruolo di Bear, Devery Jacobs (American Gods) nel ruolo di Elora Danan, Paulina Alexis (Beans) nel ruolo di Willie Jack e Lane Factor nel ruolo di Cheese.

La serie è creata e prodotta esecutivamente da Taika Watiti e Sterlin Harjo. È prodotta anche da Garrett Basch attraverso la sua Scott Rudin Productions. Questo è l'ultimo progetto di Waititi con FX dopo la popolare serie di mockumentary What We Do in the Shadows. Proprio in questi giorni abbiamo visto il trailer di What We Do in the Shadows 5, il cui debutto è previsto sempre questa estate e sempre su FX (in Italia arriverà su Disney+).

Waititi, sempre più impegnato a Hollywood, tornerà al cinema con la commedia Chi segna vince, interpretata da Michael Fassbender. Attualmente, sta anche lavorando a un nuovo film di Star Wars, del quale ancora non si sa praticamente nulla.