Reservation Dogs: la serie di Taika Waititi già rinnovata per una seconda stagione!

Attraverso un comunicato ufficiale FX ha rinnovato Reservation Dogs per una seconda stagione e come annunciato da Nick Grad, presidente della programmazione del network americano, i nuovi episodi arriveranno nel corso del 2022 in esclusiva su FX on Hulu. Stiamo parlando della nuova serie scritta e (in parte) diretta da Taika Waititi.

Forte del successo della prima stagione, che su Rotten Tomatoes ha totalizzato un 100% tondo di recensioni positive (su 33 recensioni in totale) FX non ci ha pensato su due volte e ha immediatamente rinnovato lo show per una nuova stagione.

"Non vedevamo l'ora di condividerla con il pubblico e siamo emozionati alla notizia che a loro stia piacendo tanto quanto piace a noi. Siamo felici di annunciare una seconda stagione così presto. Sterlin Harjo ci ha regalato la sua incredibile visione in partnership con Taika Waititi e il resto del team creativo, il cast brillante e tutta la troupe per questo che è una delle migliori commedie televisive e che mostra il talento e le capacità di rappresentazione".

La serie è incentrata su quattro adolescenti che commettono piccoli crimini e sarà ambientata in un progetto abitativo per nativi americani dell'Oklahoma. Reservation Dogs è prodotta da Garrett Basch per Scott Rudin Productions, la stessa società di produzione che sta attualmente lavorando al prossimo film di Taika Waititi, Next Goal Wins, per Fox Searchlight. Il regista è reduce dal successo di Jojo Rabbit e dalle riprese di Thor: Love and Thunder e presto si metterà al lavoro sul suo nuovo film di Star Wars, che a quanto pare rifletterà parecchio il suo carattere dissacrante.

Reservation Dogs è attualmente inedita sul mercato italiano e dovrebbe approdare prossimamente su Disney+, nella sua sezione per adulti Star.