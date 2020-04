Grey's Anatomy, reset totale: gli ultimi episodi non saranno riutilizzati

Il Coronavirus ha rovinato i piani per molte serie televisive, tra cui anche Grey's Anatomy. La sedicesima stagione si è chiusa prematuramente con l'episodio Put On a Happy Face. Viene da chiedersi che fine faranno gli ultimi quattro episodi che, anche se non girati, erano comunque già scritti.

La risposta arriva dalla showrunner Krista Vernon, durante un'intervista per Entertainment Weekly. Sebbene si sia detta tutto sommato contenta per il fatto che l'episodio 21 assomigliasse un po' ad un season finale a causa di certe rivelazioni, per quanto riguarda le altre puntate ha poi ammesso:

"Credo che dovremo fare un reset, non so fino a che punto. Di sicuro non possiamo girare quello che sarebbe dovuto essere l'episodio 22 e renderlo l'inizio della prossima stagione perché non è stato scritto per essere una puntata iniziale. Era un episodio piuttosto moderato che avrebbe dovuto seguire un episodio di grande impatto. Quindi, di sicuro, dovremmo riconsiderare un sacco di cose".

Quando la fase di scrittura riprenderà ci saranno quindi dei cambiamenti sostanziali: "Non so in che modo dovremo cambiare o cosa succederà, e non posso saperlo finché non ci metteremo seduti a scrivere ".

Ha concluso aggiungendo che al momento ci sono stati degli scambi di messaggi tra gli sceneggiatori e "di sicuro le storie cambieranno, anche perché siamo tutti a casa con molto tempo per pensare".

Alcuni membri del cast di Greys Anatomy e di Dr House si sono uniti al messaggio di ringraziamento per veri medici che stanno combattendo contro il Coronavirus.