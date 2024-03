Resident Alien, la serie avrà una seconda stagione su Netflix?

La prima stagione di Resident Alien è entrata nella top 10 dei più visti su Netflix, dopo essere approdata sulla piattaforma streaming il 1 marzo. Una conferma del grande successo già ottenuto dallo show con protagonista Alan Tudyk, che aveva esordito in Italia nel 2021 su Rai 4.

Resident Alien è basata sull'omonimo fumetto di Peter Hogan e Steve Parkhouse e racconta le vicissitudini di un alieno inviato sul pianeta Terra per distruggerlo. Il protagonista, che ha assunto l’identità di un medico, dovrà però fare i conti con qualche dilemma morale di troppo… Sin dal suo debutto originario, la serie ha ottenuto il plauso della critica: la brillante interpretazione di Alan Tudyk unita ad una scrittura umoristica estremamente vivace hanno garantito a Resident Alien di estendersi ben oltre la prima stagione, composta da 10 episodi.

Infatti, la seconda stagione di Resident Alien esiste già ed è stata trasmessa in America nell’estate del 2022. Distribuita in Italia su Rai 4 nell’autunno dello stesso anno, potrebbe arrivare su Netflix nel 2025. Ma non solo: la serie creata da Chris Sheridan prevede già una terza stagione, ancora inedita in Italia, ma attualmente in onda negli Stati Uniti sul canale via cavo Syfy. Una quarta stagione è ancora incerta ed è difficile fare pronostici in tal senso, dal momento che i precedenti rinnovi dello show non hanno seguito un vero e proprio schema. Non è da escludere, tuttavia, che un eventuale via libera per il seguito potrebbe sopraggiungere a ridosso del finale della terza stagione, fissato in America per il prossimo 3 aprile. In attesa di notizie più certe, vi lasciamo alla nostra recensione di Resident Alien.

Odissea (Box 3 Dvd) è uno dei più venduti oggi su