Resident Alien, la spiegazione del finale della serie disponibile su Netflix

Il finale della prima stagione di Resident Alien ha risposto ad alcuni quesiti lasciati in sospeso nelle precedenti puntate, ma ne ha lasciati aperti molti altri, preparando quindi il terreno alle stagioni successive. In questo articolo vi raccontiamo a che punto siamo rimasti. Attenzione, da questo momento seguiranno spoiler.

Dopo avervi rimandato alla nostra recensione di Resident Alien, partiamo dalla prima rivelazione del finale di stagione: l’episodio 10, infatti, si serve di un flashback per spiegarci finalmente che cosa sia accaduto sulla Terra prima dell’arrivo del protagonista. Ora sappiamo che ad uccidere il dottor Sam Hodges è stato l’umano Harry Vanderspeigle. Non ci vengono tuttavia spiegate le ragioni del gesto e, allo stesso modo, non ci viene detto perché Harry abbia deciso di divorziare dalla moglie Isabelle, nonostante l’affetto che ancora lo lega a lei. Si tratta soltanto di alcuni dei misteri che la seconda stagione di Resident Alien dovrà chiarire.

Un altro quesito lasciato in sospeso riguarda infatti il personaggio di Eleanor McCallister: il personaggio interpretato da Linda Hamilton non solo fa parte dell’Esercito, ma è probabilmente implicata in un’organizzazione misteriosa. CIA? Pentagono? Un’agenzia governativa non meglio specificata? Certamente gli episodi successivi dovranno chiarire questo specifico punto. Asta nel frattempo mette insieme gli indizi e individua il responsabile della morte del vero dottor Venderspeigle: l’Harry “alieno”, con il cuore spezzato, decide così di portare a termine il suo piano distruttivo iniziale, attivando l’apposito dispositivo. Nel frattempo, Max comunica agli agenti Lisa e David che l’alieno che stanno cercando è il medico del paese, senza precisare altro: a pagarne le spese è il Dottor Ethan Rose, il medico sostituto di Harry. Ethan verrà rapito dagli agenti di Eleanor McCallister, lasciando gli spettatori incerti sul suo destino. A fine episodio, Harry si riappacifica con Asta (dopo aver salvato lei e Max dagli agenti governativi) e decide di fare nuovamente “marcia indietro” annullando i suoi piani contro la Terra. Dopo aver evitato la catastrofe, il protagonista parte alla volta del suo pianeta, senza sapere che il piccolo Max è salito a bordo dell’astronave.

Il Trono Di Spade Stagioni 1 - 8, La Serie Completa (Box Dvd 38) è uno dei più venduti oggi su