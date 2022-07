Resident Evil, per Ahad Raza Mir lo show Netflix è una 'nuova rivisitazione' del franchise

La nuova serie Netflix, della quale abbiamo parlato nella nostra recensione di Resident Evil, porterà il pubblico a New Racoon City in un mondo post-apocalittico ambientato nel 2036. Nel corso degli anni, il franchise si è sviluppato con numerosi videogiochi, film, serie e altro ancora.

L'attore Ahad Raza Mir, che interpreta Arjun Batra nella serie, ha recentemente dichiarato a Variety che la nuova serie è "una rivisitazione completamente nuova della storia che segue la tradizione". Il noto attore asiatico-canadese, che ha giocato a tutti i giochi e ha visto tutti i film afferma inoltre: "Ho davvero una grande comprensione della tradizione e della storia che Resident Evil presenta a tutti. E la cosa davvero interessante di questa serie è che sta prendendo quella tradizione e tutto il resto, capovolgendola e dando una presentazione completamente nuova di zecca".

"La cosa interessante dello show è che c'è una base di fan così grande, ed è un franchise così grande con cui le persone hanno già questa comprensione e connessione, che stanno creando questi nuovi personaggi per persone che potrebbero non aver giocato ai giochi e potrebbero non capire lo spettacolo" ha continuato l'attore. "E hanno questa opportunità di entrare in contatto con nuovi personaggi... In questo mondo con un'apocalisse di zombi o di un virus come questo in circolazione, le persone reagiscono in modi che potresti non essere in grado di giustificare quando vivi una vita normale. Una cosa davvero interessante da interpretare come attore è stata viverla in questo mondo estremo".

Per concludere, vi lasciamo con le 5 cose da sapere assolutamente su Resident Evil prima della visione dello show.