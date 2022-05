Resident Evil, l'annuncio di Netflix: l'uscita del primo trailer è imminente!

Novità in arrivo per Resident Evil! Poco fa Netflix ha diffuso un breve video per un grande annuncio: domani uscirà un nuovo teaser dell'attesissima serie live-action ispirata all'omonimo franchise videoludico!

Nell'ultimo anno Netflix ha centellinato i dettagli su Resident Evil, ma poiché si fa sempre più vicino l'esordio della serie live-action, è giunta l'ora di mostrare ai fan qualche sequenza in un nuovissimo teaser.

In attesa di vedere il vero e proprio trailer di Resident Evil, nel tweet che potete vedere a fine articolo Netflix ha annunciato l'uscita di un nuovo teaser per il 12 maggio, con un video accompagnato dalla frase "Il male sta arrivando".

Sebbene non sia nota l'ora in cui il nuovo teaser vedrà la luce, possiamo aspettarci che con queste nuove immagini avremo un'idea un po' più chiara di ciò che vedremo in questo adattamento live-action Netflix.

Nei mesi scorsi il nuovo poster di Resident Evil ha rivelato la data d'uscita: la serie sulla leggendaria saga horror videoludica sarà disponibile in streaming su Netflix dal 14 luglio.

Resident Evil sarà ambientato nel 2036, 14 anni dopo che un virus mortale ha provocato un'apocalisse globale: Jade Wesker combatte per la sopravvivenza in un mondo invaso da creature assetate di sangue, mentre si sente perseguitata dai ricordi del suo passato a New Raccoon City, dai legami di suo padre con la Umbrella Corporation, ma soprattutto dal mistero ancora irrisolto su sua sorella Billie.

La serie live-action di Resident Evil promette di racchiudere il meglio del DNA della saga, tra eroine toste, spaventose creature fuori di testa e un mix di mistero e adrenalina sullo sfondo di agghiaccianti atmosfere horror. Non ci resta che aspettare il teaser di domani (e i futuri aggiornamenti nei prossimi mesi) per scoprire se il live-action Netflix rispetterà le promesse!