Resident Evil: ecco i cani zombi e i nuovi personaggi nelle ultime immagini Netflix

Le ultime immagini del prossimo show Netflix di Resident Evil forniscono uno sguardo più da vicino ad alcuni nuovi personaggi e agli iconici cani zombi del franchise.

Basato sulla popolare serie di videogiochi omonima, Resident Evil si unisce a una serie di adattamenti del materiale originale, tra cui una serie di film d'azione con Milla Jovovich e Resident Evil: Welcome to Raccoon City, più orientato all'horror e uscito lo scorso anno. La serie in arrivo si svolge 30 anni dopo la scoperta del T-Virus, con un nuovo focolaio che rivela gli oscuri segreti della minacciosa Umbrella Corporation.

Il trailer della nuova serie di Resident Evil anticipa due linee temporali separate, una nel 2022 e una in un 2036 post-apocalittico. Jade Wesker (Ella Balinska), figlia dell'iconico Albert Wesker (Lance Reddick), è al centro della scena in entrambe le linee temporali e lavorerà per scoprire i segreti nascosti all'interno della Umbrella Corporation vedendosela con orde di infetti. Oltre a Balinska e Reddick, la serie vede nel cast anche Tetiana Gaidar, Turlough Convery, Conner Gosatti, Paula Nuñez e Lea Vivier, tra gli altri. Il trailer inoltre ha svelato i cani zombi che sono apparsi in varie altre puntate del franchise. Potete trovare le immagini a fine notizia.

Per concludere, vi lasciamo con il nostro approfondimento sulle prime impressioni di Resident Evil di Netflix.