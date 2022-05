Resident Evil, c'è nuovo trailer per la serie Netflix: guardatelo!

Nella giornata di ieri è stato finalmente diffuso un primo trailer per Resident Evil, la serie live-action di Netflix ispirata alla celebre saga videoludica. Tuttavia, nessuno si aspettava che a distanza di un giorno ne avremmo visto anche un secondo.

Oh, che gioia!

Parte più o meno così il nuovo teaser trailer di Resident Evil, che ci mostra fin da subito quale sarà il grande problema dei protagonisti della serie targata Netflix.

Nel video che trovate anche in calce alla notizia vediamo infatti Albert Wesker all'Umbrella corporation durante il pitch di una nuova sostanza dagli effetti apparentemente miracolosi (gioia, gioia, gioia!), ma dalle controindicazioni disastrose... Diciamo praticamente mostruose.

Ma hey, se non altro "sappiamo cosa scrivere sull'etichetta sotto la voce 'Attenzione'", no?

"Siamo nel 2036, 14 anni dopo che un virus mortale ha causato l'apocalisse globale, e Jade Wesker dovrà combattere per sopravvivere in un mondo sovrastato da delle creature infette e assetate di sangue. In questa carneficina totale, Jade è tormentata dal suo passato a New Raccoon City, dalle inquietanti connessioni tra suo padre e l'Umbrella Corporation e soprattutto da quanto accaduto a sua sorella Billie" si legge nella sinossi dello show.

A guidare il cast di Resident Evil troviamo Ella Balinska (Charlie's Angels), che interpreterà proprio Jade, mentre lo showrunner della serie sarà Andrew Dabb (Supernatural).