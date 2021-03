Resident Evil: Infinite Darkness, Netflix svela poster e trama della serie

Mentre ci chiediamo se Resident Evil: Infinite Darkness sarà canonica per la serie, il colosso dello streaming al lavoro sullo show ha condiviso nuovi dettagli riguardo la trama insieme ad un poster inedito.

Potete vedere la nuova immagine in calce alla notizia, condivisa dall'account di Twitter @NXOnNetflix in occasione dell'annuncio del ritorno nelle puntate di Resident Evil dei doppiatori di Leon e Claire presenti nel cast del remake. Oltre alla presenza di Nick Apostolides e Stephanie Panisello in Infinite Darkness, ecco la sinossi ufficiale condivisa da Netflix: "Nel 2006 sono state trovate delle tracce che indicano l'accesso a dei file sensibili nel network della Casa Bianca. L'agente federale Leon S. Kennedy si trovava nel gruppo incaricato di indagare su questa situazione, ma dopo un misterioso evento, Leon e il gruppo della SWAT dovranno affrontare un'orda di zombie. Nel frattempo Claire Redfield, membro di TerraSave, è ossessionata dal disegno fatto da un bambino che ha incontrato all'estero, quando era impegnata ad aiutare i rifugiati che si trovavano nel luogo. Il disegno sembra rappresentare la vittima di un'infezione.".

Continua poi: "La mattina dopo Claire si dirige alla Casa Bianca per chiedere la costruzione di una struttura sanitaria, una volta lì incontra Leon e gli mostra il disegno. Leon sembra notare un collegamento tra l'attacco degli zombie alla Casa Bianca e l'illustrazione, ma non rivela niente a Claire, prima di andarsene. In futuro, questi due attacchi di zombie saranno al centro di eventi che cambieranno per sempre il mondo".

In attesa di scoprire la data di uscita della serie, vi lasciamo con le immagini ufficiali dei protagonisti di Resident Evil: Infinite Darkness.