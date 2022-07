Resident Evil, Lance Reddick tifa per il cameo di Milla Jovovich nello show Netflix

Lance Reddick, star della serie di Resident Evil che ha esordito oggi in streaming su Netflix, ha dichiarato che vorrebbe vedere il grande ritorno di un personaggio del franchise cinematografico originale: si tratta dell'Alice interpretata da Milla Jovovich nella serie classica che ha preso il via con il film del 2002 diretto da Paul W.S. Anderson.

Il celebre attore, che nella serie Netflix di Resident Evil interpreta Albert Wesker, ha detto in una recente intervista: "Sarebbe molto interessante capire se e come il suo personaggio possa essere introdotto in questa serie". Che si tratti di un'ipotesi per correggere la rotta dopo la delusione della prima stagione di Resident Evil?

Milla Jovovich aveva interpretato la protagonista del franchise cinematografico di Resident Evil: Alice era la responsabile della sicurezza del laboratorio sotterraneo (anche noto come Alveare) di proprietà della potentissima multinazionale Umbrella Corporation, al cui interno si studiavano e si creavano segretamente armi batteriologiche.

La serie Netflix adattata da Andrew Dabb non è l'unico tentativo di adattamento televisivo del celebre franchise videoludico di Capcom: nel 2021 è infatti uscita su Netflix la miniserie animata Resident Evil: Infinite Darkness, ambientata tra gli eventi di Resident Evil 4 e Resident Evil 5.

"I giochi sono la nostra backstory" aveva spiegato Andrew Dabb su Resident Evil. "Tutto ciò che accade nei giochi esiste in quel mondo. Potremmo non arrivare a Resident Evil Village prima della stagione 5 ma è nel nostro mondo. Mentre andiamo avanti e parliamo di sceneggiature per la stagione 2, Village è una risorsa dalla quale possiamo attingere".

Stando alla trama di Resident Evil diffusa da Netflix, lo show racconterà una nuova storia che si svilupperà in due linee temporali diverse: una nel 2022 e una in un 2036 post-apocalittico. Jade (Ella Balinska), figlia dell'iconico Albert Wesker (Lance Reddick), è la protagonista di entrambe le linee temporali e lavorerà per scoprire i segreti nascosti dalla Umbrella Corporation.

Oltre a Balinska e Reddick, fanno parte del cast di Resident Evil, tra gli altri, anche Tetiana Gaidar, Turlough Convery, Conner Gosatti, Paula Nuñez e Lea Vivier. Gli 8 episodi che compongono la prima stagione di Resident Evil sono disponibili da oggi in streaming su Netflix.