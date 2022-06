Resident Evil, il mondo è al collasso nel trailer della serie Netflix!

Di Resident Evil non ne avremmo mai abbastanza: dopo l'ultimo adattamento cinematografico capace di dividere il pubblico tra chi ne ha apprezzato l'approccio da B-movie e chi, invece, si è detto insoddisfatto del risultato, ecco dunque arrivare l'attesissima serie Netflix ispirata alla celebre saga videoludica.

Come ci svelò il poster ufficiale di Resident Evil rilasciato lo scorso marzo, la serie Netflix sbarcherà sul catalogo della piattaforma il prossimo 14 luglio: ma cosa dobbiamo aspettarci da questo ennesimo adattamento di un franchise non particolarmente fortunato dal punto di vista delle trasposizioni in altri media?

A mostrarcelo è il trailer ufficiale rilasciato pochi minuti fa in occasione della Geeked Week: quanto mostratoci da Netflix ci lascia intuire l'intenzione di non seguire in maniera fedelissima la storia originale, della quale vediamo però ripresi alcuni punti principali, tra cui l'ovvia apocalisse zombie e la presenza ingombrante di un'Umbrella Corporation che, nonostante la voglia di ripulire la propria immagine, sembrerebbe comunque prevedibilmente la principale responsabile dello scoppio della pandemia capace di portarci sull'orlo della fine del mondo.

Mancano solo un paio di mesi, dunque, e l'hype non potrebbe essere più alto: cosa ne pensate? Credete che la serie sarà all'altezza del materiale originale? Diteci la vostra nei commenti! Qui, intanto, trovate le ultime immagini ufficiali di Resident Evil.