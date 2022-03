Resident Evil: il poster ufficiale svela la data d'uscita della serie originale Netflix!

Dopo il teaser trailer di Resident Evil, il servizio di streaming on demand Netflix ha annunciato la data d'uscita ufficiale della primissima serie tv live-action dedicata al mondo della celebre saga di videogame Capcom.

La serie di Resident Evil esordirà su Netflix il 14 luglio 2022, come svelato dal primo poster ufficiale che trovate in calce all'articolo. Netflix promette anche che la serie "ridefinirà il leggendario franchise horror", definendo la serie una 'nuovissima espansione della serie'. Secondo la descrizione del progetto, la serie di Resident Evil includerà il meglio del DNA della saga: eroine toste, creature fuori di testa (alcune nuove, altre familiari), l'adrenalina per la sopravvivenza e, naturalmente, un profondo mistero da svelare. Andrew Dabb (Supernatural) espande la saga con una narrazione originale, agghiaccianti atmosfere horror e scene ricche di azione, un mix perfetto per le serate estive.

Resident Evil di Netflix sarà ambientato nell'anno 2036, 14 anni dopo che un virus mortale ha causato un'apocalisse globale: la protagonista, Jade Wesker, combatte per la sopravvivenza in un mondo invaso da creature infette e assetate di sangue. Ma nel bel mezzo di questa carneficina assoluta, Jade è perseguitata dal suo passato a New Raccoon City e dai legami di suo padre Albert con la Umbrella Corporation, ma soprattutto dal mistero mai risolto di ciò che è successo a sua sorella, Billie.

La serie è composta da 8 episodi scritti e prodotti da Mary Leah Sutton. Nel cast Lance Reddick nel ruolo di Albert Wesker, Ella Balinska, Tamara Smart, Siena Agudong, Adeline Rodolfo, Paola Nunez, Ahad Raza Mir e Connor Gossatti.