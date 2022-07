Resident Evil, la serie entra nella Top 10 Netflix dominata da Stranger Things

Come previsto dato il successo del franchise videoludico, la serie Resident Evil sta registrando numeri importanti, ed è entrata ufficialmente nella Top 10 di Netflix, con il primo posto ancora saldamente nelle mani di Stranger Things. Non tutti si aspettavano il successo di Resident Evil, soprattutto dopo i flop cinematografici.

Reduce dai brutti risultati della saga con Milla Jovovich, Resident Evil ha trovato nuova linfa grazie alla serie tv originale di Netflix. Fan e critici si sono sin da subito divisi sull'effettiva qualità dello show ma pare che il pubblico in generale abbia comunque apprezzato. Su Everyeye trovate la nostra recensione di Resident Evil.



La serie ha raggiunto il secondo posto, grazie a 72 milioni di ore di visualizzazione a livello globale fatte registrare soltanto nella prima settimana di pubblicazione sulla piattaforma.

Niente a che vedere con i numeri di Stranger Things, arrivata a ben 100 milioni di ore di visualizzazioni a settimane dalla pubblicazione del volume 2.



Stranger Things è diventato il primo show in lingua inglese a raggiungere 1 miliardo di ore di visualizzazione soltanto nel primo mese dalla sua uscita.

Ad incidere sui risultati di Resident Evil è soprattutto lo shock generato dall'episodio pilota della serie, che ha tenuto incollati gli spettatori ai divani di casa.



Tuttavia Resident Evil è stata massacrata su Rotten Tomatoes, dimostrando di avere diversi detrattori non proprio soddisfatti del risultato.